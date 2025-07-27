Dilan Çıtak olayı nedir? Dilan Çıtak gözaltına mı alındı?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayınca havaya ateş açılarak durduruldu. Yaşananlar anbean kameralara kaydedilirken Çıtak da araç içinde video açtı.
Dilan Çıtak, bu sefer trafikte olay yarattı. Polisin üzerine araç süren Çıtak, havaya ateş açılarak durduruldu. Polis, Çıtak'a birkaç kez "İn aşağıya" diyerek sert uyarıda bulundu. Dilan Çıtak da ağlayarak bir video yayımladı.
Dilan Çıtak olayı nedir?
Muğla’nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı’nda meydana gelen olayda, emniyet şeridini kullanan kamyonet, trafik ekiplerince durdurulmak istendi.
Sürücü Dilan Çıtak, ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. “Dur” ihtarına uymayan Çıtak, bu sırada aracı polis memurunun üzerine sürdü. Polis memuru silahını çekerek aracı durdurmaya çalıştı. Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Dilan Çıtak önce başka bir araca bindi, ardından yeniden kendi kamyonetine geçerek kapılarını kilitledi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan indirilen Çıtak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.