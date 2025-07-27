Dilan Çıtak, bu sefer trafikte olay yarattı. Polisin üzerine araç süren Çıtak, havaya ateş açılarak durduruldu. Polis, Çıtak'a birkaç kez "İn aşağıya" diyerek sert uyarıda bulundu. Dilan Çıtak da ağlayarak bir video yayımladı.

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