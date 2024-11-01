Dışı güzel, içi zehir! Yeni taklit ve tağşiş listesi şoke etti (31 Ekim 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi her geçen gün kabarıyor. Taklit ve tağşiş tespit edilen ürün sayısı 31 Ekim 2024 itibarıyla 721'e yükselirken, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ise 113 oldu. Bakanlık ifşaatlara devam ederken, işletmelerin insan sağlığını hiçe saydığı ürünleri belli oldu. Kıymadan, baharata, tereyağından isota kadar pek çok ürünü artık yenilemez hala getiren işletmeler pes dedirtti.
Denizli/Pamukkale'deki bir işletmenin içinde dana eti, domates, soğan, biber, maydanoz ve tuz olduğu belirtilen pide harcında kalp tespit edildi.
Antalya/Muratpaşa'da şarküteri ürünleri satan zincir markanın dana kıymasında ise kanatlı eti tespit edildi.
Aydın'da üretim yapan iki şirketin natürel ve taş bakı diye sattıkları zeytinyağlarından tohum yağı çıktı.
Tereyağlarında bitkisel yağ, kekiklerde yabancı madde, sumak-biber gibi baharatlarda da gıda boyası tespit edildi.
Daha güzel görünsün diye kimyasalla boyadılar
Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalarda da yine baharatlarda kullanılan boyalar dikkat çekti. Gıdada kullanımı kesinlikle yasak olan sağlığa zararlı boyalar isot ve sumağı renklendirmek için kullanıldı.