Dışı güzel, içi zehir! Yeni taklit ve tağşiş listesi şoke etti (31 Ekim 2024)

Denizli/Pamukkale'deki bir işletmenin içinde dana eti, domates, soğan, biber, maydanoz ve tuz olduğu belirtilen pide harcında kalp tespit edildi. 1 | 7

Antalya/Muratpaşa'da şarküteri ürünleri satan zincir markanın dana kıymasında ise kanatlı eti tespit edildi. 2 | 7

Aydın'da üretim yapan iki şirketin natürel ve taş bakı diye sattıkları zeytinyağlarından tohum yağı çıktı. Tereyağlarında bitkisel yağ, kekiklerde yabancı madde, sumak-biber gibi baharatlarda da gıda boyası tespit edildi. 3 | 7