Diyanet İşleri Başkanlığı bin 250 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir? İşte kılavuz...
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an kursu öğreticisi alımı yapacak. Başkanlık ilanı yayımladı ve şu an büyük bir ilgi söz konusu... Ayrıntıları merak eden binlerce kişi şimdi "Diyanet İşleri Başkanlığı bin 250 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için heyecan başladı. Kur’an kursu öğreticisi alımına ilişkin duyurunun ardından birçok aday başvuru takvimine odaklandı. İlan çerçevesinde aranacak şartlar ve başvuru yöntemleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Adaylar ısrarla "Diyanet İşleri Başkanlığı bin 250 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
DİB 1250 personel alımı başvuruları ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1250 sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi alımı için başvurular 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem, son gün saat 16.30 itibarıyla başvurulara kapanacak.
Başvuru şartları
İlana başvuracak adayların:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması,
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki ortak nitelikleri sağlaması,
İlgili kontenjan grubuna göre ilahiyat lisans mezunu olması,
Hafız kontenjanlarına başvuracak adaylar için hafızlık belgesine sahip olması,
2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olması,
Başvuru yaptığı unvanda görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması,
Hâlen Diyanet teşkilatında aynı unvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olması,
gerekiyor.