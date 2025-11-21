Diyanet İşleri Başkanlığı bin 250 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir? İşte kılavuz...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için heyecan başladı. Kur’an kursu öğreticisi alımına ilişkin duyurunun ardından birçok aday başvuru takvimine odaklandı. İlan çerçevesinde aranacak şartlar ve başvuru yöntemleri yoğun şekilde sorgulanıyor. Adaylar ısrarla "Diyanet İşleri Başkanlığı bin 250 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.