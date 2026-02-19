DİYARBAKIR TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ kura çekiminde bugün şanslı il Diyarbakır... 12 bin 165 konut için hak sahipleri belli olacak. On binler töreni canlı izlemek istiyor ve link araştırması içerisinde... Çekilişi kaçıranların aklındaki soru ise "TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimlerinde sona geliniyor. Bugün Diyarbakır'da binlerce kişi daire sahibi olacak. Törenin ayrıntıları merak edilirken canlı yayın linki yoğun şekilde araştırılıyor. Bir yandan da "TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura töreni 11.00'de başlayacak. Çekiliş Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu'nda yapılacak ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
• Diyarbakır Merkez: 3.500
• Ergani: 300
• Bismil: 196
• Hani: 250
• Silvan: 250
• Kulp: 200
• Çermik: 159
• Eğil: 126
• Hazro: 120
• Çüngüş: 112
• Dicle: 70
• Kocaköy: 70