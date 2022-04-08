Dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsler Ankara'da yola çıkmaya hazır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce prototipini tanıttığı ve seri üretime geçilen dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır. Otobüsler EGO Genel Müdürlüğü’ne bu ay içerisinde teslim edilecek.
Başkent ulaşımında teknolojik dönüşüm için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüslere dönüştürüyor.
25 Şubat 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bundan sonra Ankara’nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz.” diyerek prototipini tanıtmasıyla başlayan ve 20 Ekim 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü ve BELKA AŞ arasında yapılan iş birliği ile ilk etapta 22 otobüsten kullanım süresi dolan 7 otobüs sahaya çıkmak üzere hazır hale getirildi.
Otobüsler, dünyada seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyor.
EGO Genel Müdürlüğünden alınan 7 otobüsün dönüşüm süreci tamamlanırken, dizelden dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüslerin test sürüşüne ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.