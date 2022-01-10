Djokovic’in vize iptali itirazı kabul edildi
Mahkeme, ünlü tenisçi Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü raketin savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı.
Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa Djokovic'in Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvasına katılması bekleniyor.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi’nde görüşülürken, ünlü raketi destekleyen hayranları kararı sevinçle karşıladı.