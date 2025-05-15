Ocak 2025 ve sonrasında doğan bebekleri kapsayan çocuk yardımı parası için bekleyiş sürüyor. İlk kez bu haktan yararlanacak aileler tarihi öğrenmeye çalışıyor. Ailelere ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, İkinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1500 TL ve üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın açıklamaları yakından takip edilirken sıkça "Doğum yardımı parası ne zaman yatacak" sorusu geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum yardımı parası için mayıs ayını işaret etmişti fakat 15 Mayıs itibarıyla ödemeler yapılmadı. Birkaç gün içinde Bakan Göktaş'tan açıklama yapılması bekleniyor.

Doğum yardımı parası şartları nedir?

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için sağlanacak doğum yardımından faydalanmak isteyen aileler, başvurularını öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirecek. e-Devlet kullanamayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek.

Doğum yardımına ilişkin usul ve esaslar, ilgili yönetmelikle belirlenmiş durumda. Yardımdan yararlanmak için bazı temel şartların sağlanması gerekiyor. Buna göre:

Annenin, babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması,

Ailenin Türkiye’de ikamet etmesi,

Başvurunun usulüne uygun şekilde yapılması,

Yardımla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

Doğum yardımı başvurusu, bebeğin Kimlik Paylaşımı Sistemi’ne (KPS) kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılabiliyor. Şartlar sağlanmadan yapılan başvurular ise geçersiz sayılıyor.