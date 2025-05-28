Doğum yardımı yattı mı? Doğum yardım parası ne zaman ödenecek?

Doğum yardımı parası ne zaman yatacak? Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, "Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor" dedi. 1 | 3

Doğum yardımı parası yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da müjdeli haberi verdi. Bakan Göktaş, "Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Samsun'dan da bütün vatandaşlarımıza bu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bundan sonraki süreçte, her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. 2 | 3