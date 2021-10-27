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  4. Doğu'nun en soğuk şehri: Kars'ta derece -9'u gördü

Doğu'nun en soğuk şehri: Kars'ta derece -9'u gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı -9 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık olacak.

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Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

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