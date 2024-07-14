Donald Trump'a yönelik saldırı anı böyle görüntülendi! İşte saniye saniye suikast girişimi

Vurulma anına ilişkin konuşan Trump, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

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