Donald Trump'a yönelik saldırı anı böyle görüntülendi! İşte saniye saniye suikast girişimi
Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım seçinlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında dünya büyük bir şok yaşıyor. Trump suikasttan kılpayı kurtuldu. Saldırı Trump'ın mitingi sırasında tüm kameralar kayıttayken gerçekleştirildi. Saldırı anı ve Trump anbean görüntülendi. İşte Trump'a yönelik saldırı anı! Saniye saniye o anlar...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania Butler'daki miting sırasından ölümden döndü. Kürsüde kalabalığa hitap eden Trump'a silahlı saldırı düzenlendi. Suikast girişimi anında tüm kameralar kayıttaydı.
Donald Trump konuştuğu sırada miting alanında silah sesleri duyuldu. Saniyeler içinde Trump'ın elini kulağına götürdüğünü görüldü.
Vurulma anına ilişkin konuşan Trump, "Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumda bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım ve kurşunun derimi parçaladığını hissettim. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.
Silah seslerinin Trump'a yönelik olduğu saniyeler içinde anlaşıldı.