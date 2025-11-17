DSİ bin 389 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1.389 personel alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu açıklama sonrası "DSİ bin 389 personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu hızlanmaya başladı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü belirli dönemlerde personel alımı gerçekleştiriyor. Kurum yakın zamanda bin 389 personel alımı daha yapacak. Bakan Yumaklı alımların yapacağını duyurdu şimdi ayrıntılar öğrenilmek isteniyor. Bu sebeple de sıkça yöneltilen sorulardan biri de "DSİ bin 389 personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1.389 personel alımı için tarihler henüz netleşmedi. Kasım ayı bitmeden başvuru tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.
Bakan Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Noter kurası: 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü.
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı: 84 operatör.