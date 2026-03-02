DSİ KURA CANLI İZLE: DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
DSİ 1389 sürekli işçi alımı yapacak. Kuralar bugün çekiliyor. Başvuru yapan adaylar heyecanla kurayı canlı izlemek isterken "DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta" soruları da hızlanmış durumda...
Haftalardır beklenen gün geldi çattı. DSİ sürekli işçi alımı kura töreni bugün gerçekleşiyor. On binler heyecanla sonuçları beklerken sıklıkla canlı yayın linki araştırılıyor. Öte yandan net bilgiye sahip olmayanlar "DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusunu da sıklaştırmış durumda...
DSİ 1389 sürekli işçi alımı kura çekimi bugün saat 10.00'da başlayacak. Kura töreni 26 bölge müdürlüğünce ayrı ayrı gerçekleşecek ve bolge müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
DSİ kura sonuçları ise 9 Mart Pazartesi günü ilan edilecek.