Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Dul ve yetim aylığı enflasyon rakamları sonrası belli oldu
2025 haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından paylaşıldı. Buna göre haziranda aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon yüzde 35,05 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 oldu. Bu verilerin ardından dul ve yetim maaşı da yeniden hesaplandı. İşte yeni rakamlar...
TÜİK, milyonların beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı, dul ve yetim maaşı belli oldu. Şimdi en çok aratılan konularından biri de "Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu" şeklinde... İşte veri sonrası maaşlar...
Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 15,57 oranında zam yapılırken, bu artış dul ve yetim maaşlarına da yansıdı. Temmuz 2025 itibarıyla yeni maaş tutarları netleşti.
🔹 Yetim maaşı (%25 hisse):
Ocak 2025: 3.617 TL
Temmuz 2025: 4.220 TL
Artış oranı: Yaklaşık yüzde 16,7
🔹 Dul maaşı (%50 hisse):
Ocak 2025: 7.234 TL
Temmuz 2025: 8.440 TL
Artış oranı: Yaklaşık yüzde 16,7
Zam oranı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenirken, dul ve yetim aylıkları da bu katsayıya göre hesaplanıyor. Yeni rakamlar 2025 Temmuz–Aralık dönemi boyunca geçerli olacak.