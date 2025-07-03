Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Dul ve yetim aylığı enflasyon rakamları sonrası belli oldu

TÜİK, milyonların beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı, dul ve yetim maaşı belli oldu. Şimdi en çok aratılan konularından biri de "Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu" şeklinde... İşte veri sonrası maaşlar...

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 15,57 oranında zam yapılırken, bu artış dul ve yetim maaşlarına da yansıdı. Temmuz 2025 itibarıyla yeni maaş tutarları netleşti.

🔹 Yetim maaşı (%25 hisse):

Ocak 2025: 3.617 TL

Temmuz 2025: 4.220 TL

Artış oranı: Yaklaşık yüzde 16,7

🔹 Dul maaşı (%50 hisse):

Ocak 2025: 7.234 TL

Temmuz 2025: 8.440 TL

Artış oranı: Yaklaşık yüzde 16,7

Zam oranı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirlenirken, dul ve yetim aylıkları da bu katsayıya göre hesaplanıyor. Yeni rakamlar 2025 Temmuz–Aralık dönemi boyunca geçerli olacak.