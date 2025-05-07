Dünya ayağa kalktı! Hindistan Pakistan neden savaştı, neden savaşıyor? Azad Keşmir sorunu nedir? Askeri güçleri nedir?
Hindistan ordusunun, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırısı dünyada geniş yankı uyandırdı. Hindistan'ın saldırıları, uluslararası kamuoyu tarafından hem askeri hem de diplomatik açıdan riskli bir hamle olarak değerlendirildi. Keşmir’in hangi ülke toprakları içerisinde yer alacağı meselesi, Güney Asya'nın en uzun süreli ihtilaflarından biri olarak, 78 yıldır çözüme kavuşmayı bekliyor. Dünya bu gelişmeye odaklanırken "Hindistan Pakistan neden savaştı, neden savaşıyor?" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hindistan'ın "Sindoor operasyonu"na karşılık Pakistan ordusu, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca topçu saldırıları düzenledi.
Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor?
Yaşanan saldırılar sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri açıklamada yaptı. Misri, Pakistan'a füze saldırılarını, istihbarat bilgilerinin ülkeye yönelik yeni saldırılar olabileceğini göstermesi üzerine yaptıklarını bildirdi.
Keşmir sorunu nedir?
1947
İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle Keşmir’in hangi ülkeye bağlanacağı belirsiz kaldı.
Halkın çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen Hindu Hari Singh tarafından yönetiliyordu.
Singh, Keşmir’i Hindistan’a bağladı, iki ülke arasındaki ilk savaş yaşandı.
21 Nisan 1948
Birleşmiş Milletler (BM), Keşmir’de plebisit yapılması çağrısında bulundu.
Hindistan referanduma karşı çıktı ve kontrolündeki toprakları “Cammu Keşmir” adıyla kendine bağladı.
1972
Şimla Anlaşması ile Kontrol Hattı (LoC) belirlendi.
Keşmir, iki ülke kontrolündeki bölgelere ayrıldı.
31 Ekim 2019
Hindistan bölgeyi doğrudan merkeze bağladı.
2025
Cammu Keşmir’de 22 Nisan’da turistleri hedef alan saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan, saldırılardan Pakistan’ı sorumlu tuttu.
Pakistan suçlamaları reddetti.
Hindistan, 6 Mayıs’ta Pakistan’a füze saldırıları düzenledi.
Hindistan ve Pakistan Askeri Kapasiteleri (2024)
Toplam Savunma Bütçesi
Hindistan: 86,1 milyar dolar
Pakistan: 10,2 milyar dolar
Aktif Askeri Personel
Hindistan: 1,5 milyon
Pakistan: 660 bin
Tank
Hindistan: 3.740
Pakistan: 2.537
Muharip Hava Aracı
Hindistan: 730
Pakistan: 452
Topçu
Hindistan: 9.743+
Pakistan: 4.619+
Uçak Gemisi
Hindistan: 2
Pakistan: Yok
Denizaltı
Hindistan: 16
Pakistan: 8
Fırkateyn
Hindistan: 16
Pakistan: 10
Nükleer Savaş Başlığı
Hindistan: 172
Pakistan: 170