Dünya böyle gördü: Felaket filmi gibi Türkiye'deki yangın felaketlerinde altıncı güne girildi. Dünya basını yangını nasıl gördü.

Türkiye 28 Temmuzdan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her geçen gün yangınlara bir yenisi eklenirken Türkiye'deki yangınlar dünya basınında da yer buldu. 1 | 18

Dünyanın önde gelen basın organları orman yangınlarından görüntüler paylaşırken manşetlerinde de yangını okuyucularına duyurdu. 2 | 18

İngiliz basını: The Guardian: "Türkiye son 10 yılın en kötü yangınlarını yaşıyor. Bu yıl yaklaşık 95,000 hektar alan

yandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yangın uçaklarının olmaması nedeniyle eleştriliyor. Yangınlar giderek büyümeye devam ediyor." 3 | 18