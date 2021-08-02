Dünya böyle gördü: Felaket filmi gibi
Türkiye'deki yangın felaketlerinde altıncı güne girildi. Dünya basını yangını nasıl gördü.
Türkiye 28 Temmuzdan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her geçen gün yangınlara bir yenisi eklenirken Türkiye'deki yangınlar dünya basınında da yer buldu.
Dünyanın önde gelen basın organları orman yangınlarından görüntüler paylaşırken manşetlerinde de yangını okuyucularına duyurdu.
İngiliz basını:
The Guardian: "Türkiye son 10 yılın en kötü yangınlarını yaşıyor. Bu yıl yaklaşık 95,000 hektar alan
yandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yangın uçaklarının olmaması nedeniyle eleştriliyor. Yangınlar giderek büyümeye devam ediyor."
Reuters: "Türkiye'de kontrol altına alınamayan yangınlarda ölü sayısı 8'e yükseldi. Türkiye'de son beş gündür cehennem yaşanıyor. Yetkililer yangınların çoğunu kontrol altına aldığını belirtirken Orman Bakanu Pakdemirli, Manavgat ve Marmaris'in iç kasabalarında yangınların artarak devam ettiğini belirtti. Yangının olduğu yerleşim bölgeleri tahliye edildi."