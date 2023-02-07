Dünya gazeteleri Kahramanmaraş depremini bu manşetlerle duyurdu
Dünya gazeteleri Kahramanmaraş’taki deprem felaketini manşetlerine taşıdı. Gazeteler, depremin son yılların en büyük doğal afetine dikkat çekerken İngiliz Sun gazetesi Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.
Guardian gazetesi, birinci sayfasında Diyarbakır’da enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğunun fotoğrafına yer verdi.
Times gazetesi de birinci sayfasında Diyarbakır'daki aynı fotoğrafı kullandı.
Gazete "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" başlığı ile duyurduğu haberinde Türkiye ve Suriye'deki ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ve dünya genelinden yardım önerilerinin yağdığını belirtti.
Financial Times gazetesi, Türkiye'deki depremleri 'son 84 yılın en büyük depremi' diye duyurdu.
Daily Telegraph gazetesi manşetinde Hatay'da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandı.