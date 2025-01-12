Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin 2025 sıralaması dikkat çekti

Her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralayan Global Firepower, 2025 istatistiklerini yayımladı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendiriledi. 1 | 13

En güçlü ordu ABD'de İstasitiklere göre dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke listede 1. sırada yer alan ABD olurken, son sıradaki ülke Butan oldu. 2 | 13

ABD'yi ezeli rakipleri Rusya ve Çin takip etti. Rusya dünyanın en güçlü ordusuna sahip 2. ülke, Çin ise 3. ülke oldu. İlk 5'te sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. 3 | 13