Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin 2025 sıralaması dikkat çekti
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower 2025 Askeri Güç Sıralaması'nı yayımladı. Dünya genelinde 145 ülkenin ordusunu istatiksel olarak inceleyen şirket, asker sayısı, lojistik kabiliyetler, mali ve teknolojik güç, dayanıklılık gibi pek çok kategoride en iyileri sıraladı. İşte dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin dikkat çeken sıralaması...
Her yıl ülkelerin askeri güçlerini sıralayan Global Firepower, 2025 istatistiklerini yayımladı. Raporda ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendiriledi.
En güçlü ordu ABD'de
İstasitiklere göre dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülke listede 1. sırada yer alan ABD olurken, son sıradaki ülke Butan oldu.
ABD'yi ezeli rakipleri Rusya ve Çin takip etti. Rusya dünyanın en güçlü ordusuna sahip 2. ülke, Çin ise 3. ülke oldu.
İlk 5'te sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore yer alırken Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
Türkiye ilk 10'da
Türkiye, listeye 9. sıradan girerek dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10'da yer aldı.
Türkiye 2021 ve 2023 yılında listede 11'inci sırada, 2024 yılında ise listede 8'inci sırada yer alıyordu. Böylece 2025 yılında Türkiye'nin sıralaması bir basamak gerileyerek 9 oldu.