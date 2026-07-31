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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2027'de öğrenciler için dünyanın en iyi şehirlerini belirledi. Üniversite kalitesi, mezuniyet sonrası iş fırsatları, öğrenci deneyimi ve yaşam koşulları dikkate alınarak hazırlanan listede Asya-Pasifik kentlerinin yükselişi öne çıktı. İşte sırasıyla en iyi şehirler...

Damla Kaya
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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 1

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QSEn İyi Öğrenci Şehirleri 2027 sıralamasını açıkladı. Üniversite kalitesi, mezuniyet sonrası iş olanakları, öğrenci deneyimi ve yaşam koşullarının değerlendirildiği listede Güney Kore'den İsviçre'ye birçok şehir yer aldı.

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 2

Asya-Pasifik kentlerinin yükselişi dikkat çekerken Avrupa'dan altı şehir ilk 10’a girdi.

İşte öğrenciler için dünyanın en iyi şehirleri...

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 3

10. Zürih - İsviçre

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 4

9. Viyana - Avusturya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 5

8. Berlin - Almanya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 6

7. Paris - Fransa

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 7

5. Münih - Almanya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 8

5. Sydney - Avustralya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 9

4. Melbourne - Avustralya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 10

3. Londra - İngiltere

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 11

2. Tokyo - Japonya

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Dünyanın en iyi öğrenci şehri belli oldu: İşte zirvedeki 10 kent - Resim: 12

1. Seul - Güney Kore

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