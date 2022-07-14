Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu: Listede İstanbul da var

Medya takip ve raporlama kurumu Ajans Press'in Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporu belli oldu.

Böylelikle 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul girebilirken, 50'nci sırada yer aldığı görüldü.