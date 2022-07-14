Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu: Listede İstanbul da var
Dünyanın en iyi şehirleri listesinde Türkiye'den sadece İstanbul yer aldı. İşte listedeki en iyi şehirler...
Medya takip ve raporlama kurumu Ajans Press'in Time Out dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın En İyi Şehirleri 2022 raporu belli oldu.
Böylelikle 53 şehrin yer aldığı listeye Türkiye’den sadece İstanbul girebilirken, 50'nci sırada yer aldığı görüldü.
Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan anket sonuçları ile hazırlanırken, restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak hazırlandı.
Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi şehirler sırasıyla şöyle:
Edinburgh (İskoçya)