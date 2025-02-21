Dünyanın En İyi Yumurta Yemekleri Açıklandı! Türkiye’den 4 Lezzet Listede
Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yumurta yemeğinden oluşan listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de dört lezzet buluyor. İşte dünyanın en lezzetli yumurta yemekleri...
Farklı ülkelerin yemeklerini dünyaya tanıtan Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yumurta yemeğini açıkladı. Listede Türkiye'den de dört yemek yer aldı.
İşte Türkiye'den sıralamaya giren lezzetler...
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5. Ispanaklı yumurta
Ispanaklı yumurta listenin beşinci sırasında yer aldı.
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Menemen
"Soğanlı mı soğansız mı?" tartışmalarının odağındaki lezzet menemen listenin 10. sırasında yer aldı.
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Kaygana
Krep tadındaki bir diğer lezzet olan kaygana listenin 20. sırasında yer aldı.
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