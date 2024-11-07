Dünyanın en 'marka' 100 şehri belli oldu: İlk 10'da hangi şehirler var? Türkiye'den 3 şehir listede
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in "City Index 2024" araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'den şehirlerin yer aldığı bu listede 100 dünya markası şehir sıralandı. Toplam 20 ülkeden 15 bin katılımcının oylarıyla oluşturulan araştırmada şehirler, tanınırlık, saygınlık, yatırım cazibesi, kültür, eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi başlıklar altında değerlendirildi. İşte en marka 10 şehir ve Türkiye'den ilk 100'e giren şehirler ve sıralamaları...
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı.
100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.
100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı. İşte dünyanın en marka 10 şehri...
10 - Amsterdam
Ülke: Hollanda
Puan: 82,1