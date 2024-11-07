Dünyanın en 'marka' 100 şehri belli oldu: İlk 10'da hangi şehirler var? Türkiye'den 3 şehir listede

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı.

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı. İşte dünyanın en marka 10 şehri...