Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Yurt dışı seyahatler için olmazsa olmaz pasaportların bedeli her daim merak konusu. Dünyanın en pahalı pasaportları sıralanırken Türkiye'nin sıralaması da merak ediliyor. Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti bugünkü kurla 268 dolara denk geliyor. Türkiye, en pahalı pasaportlar listesinde kaçıncı sırada?

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeleri ve güçlü pasaportları listeleyen Henley Pasaport Endeksi'nde 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında yer alan Türkiye'nin pasaport fiyatı merak ediliyor. 1 | 7

Sözcü'nün haberine göre Türkiye, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde bu yıl ilk sıraya yükseldi. Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti şu an 8 bin 623,30 TL. Bu rakam, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 dolara, bugünkü kurla 268 dolara denk geliyor. 2 | 7

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika bulunuyor. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 dolar seviyesinde bulunuyor. Dünyanın en güçlü 23. pasaportu olan Meksika pasaportuyla 161 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. 3 | 7