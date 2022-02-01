'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor

Binanın inşa edildiği günden itibaren tartışma konusu olduğunu ifade eden Güngör, Özel İdare İş Merkezi’nin dış cephe ve iç mekan uygulamalarının söküm çalışmalarının devam ettiğini, ardından iş makinalarıyla yıkıma başlanacağını belirtti.

"Yapıldığı günden bu yana tartışılan bir yapı. İnşallah bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile ortak hareket ederek bu binayı da içine alan 40 dönümlük adada önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız." diyen Güngör, projenin tamamlanmasıyla kente yakışır, tarihi dokuya uygun bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirtti.