Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri: 30 Ağustos
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
1919 Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Anadolu’yu işgale başladı.
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İtilaf donanması İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon’a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu’nun güneybatısına yerleşti.
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15 Mayıs’ta Yunan Ordusu İzmir’e çıkarma yaptı.
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Türk milleti, işgale karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı.
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