Dürzi nedir? Dürziler kimdir?

İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Genelkurmay binasını vurdu. Bu sıcak gelişme dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail ordusu, Dürzilere yapılan saldırıyı gerekçe gösterdi ve Suriye'yi bu yüzden vurduğunu belirtti. Şimdi sıklıkla "Dürziler kimdir" sorusu geliyor.

Dürziler kimdir?

Dürzilik, 11. yüzyılda İsmaililik mezhebinden ayrılarak şekillenen, kendine özgü inanç sistemi ve kapalı yapısıyla tanınan dini bir topluluktur. İnancın adı, Orta Asya kökenli bir davetçi olan Muhammed bin İsmail el-Derezi’den gelmektedir.

Bugün Dürziler, ağırlıklı olarak Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşamaktadır. Suriye’deki Dürzi varlığı, özellikle Şam’ın güneyinde bulunan Süveyda Vilayeti ve çevresindeki köylerde yoğunlaşmış durumdadır. Ülke genelinde başka Dürzi yerleşimleri de mevcuttur.

Tarih boyunca Dürziler, dini öğretilerini korumak adına gizlilik esasına dayalı bir yaşam biçimi benimsedi. Sadece inanca tam bağlılığı kanıtlanmış sınırlı sayıdaki birey, kutsal metinlere ve ritüellere tam erişim hakkına sahip olur. Bu kapalı yapı, onları dış etkilerden korusa da, topluluk hakkında genel bilgi edinmeyi de zorlaştırmıştır.

Her ne kadar siyaseten çekingen bir profil çizseler de, Dürziler tarih boyunca bölgenin kaderini etkileyen olaylarda önemli roller üstlenmiştir. Osmanlı döneminde zaman zaman ayaklanmalara öncülük etmiş, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Osmanlı'yı desteklemişlerdir. En dikkat çekici rollerinden biri ise, 1925’teki Fransız işgaline karşı düzenlenen Büyük Suriye İsyanı’nda, lider Sultan el-Atraş önderliğinde direnişin merkezinde yer almalarıdır.

Günümüzde Suriye'deki Dürzi nüfusunun yaklaşık 700 bin olduğu tahmin edilmektedir.