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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı

Düzce’de beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 1

Yağış öncesinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekerken, gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 2

Düzce’de meteorolojik tahminlerde yer alan sağanak yağış, gece saatlerinde başladı. Kent genelinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak öncesinde art arda çakan şimşekler, gece karanlığını aydınlattı.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 3

Şimşeklerin ardından başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini hissettirdi.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 4

Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan yağış, kentte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 5

Hava tahminlerine göre Düzce’de yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 6

Sağanak yağışların zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte görülebileceği tahmin edilirken, vatandaşların ani sağanak ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 7
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Düzce'de şimşekler geceyi aydınlattı - Resim: 8
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA