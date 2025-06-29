DYK yaz kursu tarihleri: 2025 destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) yaz kursu ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl destekleme ve yetiştirme kursları açıyor. Öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan DYK kurslarına ilgi bir hayli yüksek... MEB tarihleri paylaşırken "DYK yaz kursu ne zaman başlıyor" soruları art arda geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yaz dönemini verimli değerlendirebilmeleri amacıyla bu yıl da Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında kapsamlı bir eğitim programı hazırladı. Yaz okulları, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla planlandı.

Bu kapsamda, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim gibi alanlarda uygulamalı kurslar açılacak. Ayrıca öğrenciler, tamamladıkları sınıf seviyesinin müfredatını tekrar edebilecekleri gibi, dilerlerse bir üst sınıfın öğretim programlarından da ders seçebilecek.

Özellikle hafızlık eğitimine devam eden 7. sınıf öğrencileri ile 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden en fazla 6 ders seçebilecek.

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretimden mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8 ders seçerek akademik destek alabilecek.

2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül 2025'te başlayacak, 12 Haziran 2026'da sona erecek.