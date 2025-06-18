e okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Karneler basıldı mı?

Karnelerin alınmasına iki gün kaldı. 3 aylık yaz tatili için heyecan başlarken notların nasıl geleceği merak ediliyor. Milyonların şu sıra en çok yönelttiği soruların başında "e-Okul kapandı mı", "Karneler ne zaman basılacak" geliyor. İşte detaylar...

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