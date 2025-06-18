e okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Karneler basıldı mı?
Öğrenciler ve velileri karne heyecanı sardı. Cuma günü milyonlar, karne alıp yaz tatiline çıkacaklar. Karne öncesi yoğun soru yağmuru geliyor. Öğrenciler ve veliler "e-Okul kapandı mı", "Karneler ne zaman basılacak" sorusuna yanıt arıyor.
Karnelerin alınmasına iki gün kaldı. 3 aylık yaz tatili için heyecan başlarken notların nasıl geleceği merak ediliyor. Milyonların şu sıra en çok yönelttiği soruların başında "e-Okul kapandı mı", "Karneler ne zaman basılacak" geliyor. İşte detaylar...
e-Okul ne zaman kapanır?
e-Okul kapanış tarihi ile ilgili bir tarih yok. Son güne kadar not ve devamsızlık bilgisi girilebiliyor.
Karneler ne zaman basılıyor?
Türkiye genelinde ikinci dönem karneleri, 2025 yılı için 20 Haziran Cuma günü öğrencilere dağıtılacak. Karne baskısı, genellikle dağıtım haftasının başında, 17–18 Haziran 2025 tarihlerinde tamamlanır (bazı okullarda bu süre 18 Haziran Çarşamba gününe kadar sürebilir)