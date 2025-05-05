Edirne'de Hıdırellez şenlikleri: Kakava ateşi yakıldı
Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, bu yıl da Edirne’de unutulmaz gösterilere sahne oldu. Şehirde Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı. Roman müzik grupları geleneksel kıyafetleriyle sahne alırken, ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı.
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Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.
Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.
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Hıdrellez Şenlikleri için kente çok sayıda turist de geldi.
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Roman müzik toplulukları, geleneksel kıyafetleriyle şenliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.
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Birçok kişi, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.
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