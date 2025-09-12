Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli?
2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi bir başarıya imza attı. 17 Yaşındaki Gürel'in bu galibiyeti sonrası hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Sıkça "Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.
2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenleniyor. Turnuvanın 7. turunda gururumuz Ediz Gürel, dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup etti. Bu büyük başarı sonrası Gürel'in biyografisi yeniden araştırılmaya başlandı. İşte "Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunun yanıtı...
Ediz Gürel kimdir?
Ediz Gürel, 2008 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Satrançla tanışması 7 yaşındayken, anaokulunda öğretmeninin yönlendirmesiyle oldu. 2019’da Avrupa Okullar Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek Usta Adayı (CM) unvanını aldı. 2021’de FIDE Ustası (FM), 2022’de ise Uluslararası Usta (IM) unvanlarını kazandı. 2024 yılında Prag Uluslararası Satranç Festivali’nin Challengers turnuvasındaki başarısıyla Büyükusta (GM) unvanına hak kazandı.