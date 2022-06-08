Efes-2022'de Ataklar gece atışlarıyla hedeflerini vurdu
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gece faaliyetleri yapıldı
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı.
Gece faaliyetleri, senaryo gereği özel kuvvet timleri deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirmesiyle başladı.
Bölgeye intikal eden SAT ve SAS timleri keşif harekatı gerçekleştirdi. Tespit edilen hedefler taarruz helikopterleri tarafından vuruldu.
Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, hava gücü, topçu ve havan silahları ile ateş altına alındı.