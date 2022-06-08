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  4. Efes-2022'de Ataklar gece atışlarıyla hedeflerini vurdu

Efes-2022'de Ataklar gece atışlarıyla hedeflerini vurdu

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gece faaliyetleri yapıldı

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı.

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Gece faaliyetleri, senaryo gereği özel kuvvet timleri deniz ve havadan sızarak planlanan hedefleri etkisiz hale getirmesiyle başladı.

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Bölgeye intikal eden SAT ve SAS timleri keşif harekatı gerçekleştirdi. Tespit edilen hedefler taarruz helikopterleri tarafından vuruldu.

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Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, hava gücü, topçu ve havan silahları ile ateş altına alındı.

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