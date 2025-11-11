EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK? EGM promosyon tarihi belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonu ekim ayında yapılan ihale sonucu 100 bin TL olarak belirlenmişti. İhaleyi İş Bankası kazanırken emniyet personelleri hala promosyonu almış değil. Kasım ayının ikinci haftasında beklentiler bir hayli yüksek... Israrla "EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
EGM maaş promosyonunun hesaplara geçeceği tarih büyük bir heyecanla bekleniyor. İş Bankası'ndan duyuru yapılması beklenirken sabırsızlık da gitgide artıyor. Her gün konu hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor.
EGM promosyon tarihi belli oldu mu?
"EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak" sorusu henüz yanıtını bulmuş değil. Kasım ayı içerisinde promosyonun yatması bekleniyor. Net tarih verilemiyor.
Emniyet personeline ödenecek maaş promosyonu doğrudan kişisel hesaplara yatırılacak. Toplam 100.000 TL tutarındaki ödeme, tek seferde ve tam olarak çalışanların hesabına geçecek. Herhangi bir kesinti olmayacak.