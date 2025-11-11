EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK? EGM promosyon tarihi belli oldu mu?

EGM maaş promosyonunun hesaplara geçeceği tarih büyük bir heyecanla bekleniyor. İş Bankası'ndan duyuru yapılması beklenirken sabırsızlık da gitgide artıyor. Her gün konu hakkında yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor.