EGM promosyon son durum nedir? EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne zaman yatacak? Polis promosyon teklifi ne kadar?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonu için ihale gerçekleşti. 6 banka tekliflerini sundu ve en yüksek rakamı Vakıfbank verdi. İhalenin sona ermesinin ardından teklifin kabul edilip edilmediği merak ediliyor. Şimdi personeller "EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne zaman yatacak" diye soruyor.
EGM maaş promosyonu için 21 Ekim 2025 Salı tarihinde ihale yapıldı. EGM personelleri ihaleyi canlı takip etti. Bankalar tekliflerini sunarken şimdi son durum araştırılıyor. On binler "EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
EGM promosyon son durum
Halk Bankası: 75 bin Türk lirası, İş Bankası: 30 bin Türk lirası, Yapı Kredi Bankası: 54 bin Türk lirası, VakıfBank: 75 bin Türk lirası, Ziraat Bankası: 50 bin Türk lirası maaş promosyonu teklifi verdi. Vakıfbank daha sonra teklifi 90 bin liraya çıkardı.
EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir'den açıklama
EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank temsilcisinden teklifin yeniden gözden geçirilmesini istedi ancak bankadan yeni bir teklif iletilmedi. Demir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin diğer kamu kurumlarındaki promosyon anlaşmalarıyla birlikte ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirtti. Gerek görülmesi halinde bankalardan revize teklif talep edileceğini ya da ilerleyen günlerde yeni bir toplantı düzenlenebileceğini ifade etti. Demir, sürecin personel memnuniyetini esas alacak şekilde kısa sürede sonuçlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.