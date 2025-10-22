EGM promosyon son durum nedir? EGM maaş promosyonu belli oldu mu, ne zaman yatacak? Polis promosyon teklifi ne kadar?

EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir'den açıklama

EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank temsilcisinden teklifin yeniden gözden geçirilmesini istedi ancak bankadan yeni bir teklif iletilmedi. Demir, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, teklifin diğer kamu kurumlarındaki promosyon anlaşmalarıyla birlikte ayrıntılı biçimde değerlendirileceğini belirtti. Gerek görülmesi halinde bankalardan revize teklif talep edileceğini ya da ilerleyen günlerde yeni bir toplantı düzenlenebileceğini ifade etti. Demir, sürecin personel memnuniyetini esas alacak şekilde kısa sürede sonuçlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.