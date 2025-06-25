EHLİYET YENİLEME: 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri için bilgi alınmak isteniyor. İçişleri Bakanlığının sürücüler için tanıdığı sürenin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Yüz binlerce kişi son günü öğrenmek isterken bir yandan da "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" sorusu sıkça geliyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3