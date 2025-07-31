EHLİYET YENİLEME: Bugün ehliyet yenileme süresi/tarihi uzatıldı mı? Son gün mü?
Eski tip ehliyet sahipleri bugün artık yeni ehliyet belgesine geçmek zorunda... Bugün 15 lira olan ücret yarından itibaren 7 bin 450 liraya kadar çıkıyor. Milyonlarca kişi ehliyetini yenilerken hala bu işlemi yapmamış olanlar ayrıntıları öğrenmek isterken yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir uzatma söz konusu olup olmadığı sorgulanıyor.
Ehliyet yenilme için artık son gün... Yarından itibaren ceza yaklaşık 500 kat artıyor. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artarken sıkça "Ehliyet yenileme uzatıldı mı" sorusu geliyor. Öte yandan bu işlemin nasıl yapılacağı da merak konusu olmuş durumda...
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?
Bugün ehliyet yenileme için son gün ve günün en çok yöneltilen sorusu "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı" şeklinde... Fakat şu dakika itibarıyla herhangi bir uzatma söz konusu değil. Gün içinde bir açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.