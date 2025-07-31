Ehliyet yenilme için artık son gün... Yarından itibaren ceza yaklaşık 500 kat artıyor. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artarken sıkça "Ehliyet yenileme uzatıldı mı" sorusu geliyor. Öte yandan bu işlemin nasıl yapılacağı da merak konusu olmuş durumda... 1 | 3

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Bugün ehliyet yenileme için son gün ve günün en çok yöneltilen sorusu "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı" şeklinde... Fakat şu dakika itibarıyla herhangi bir uzatma söz konusu değil. Gün içinde bir açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz. 2 | 3