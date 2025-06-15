EHLİYET YENİLEME: Ehliyet yenileme son gün ne zaman? İşte en son yenileme tarihi...

Ehliyet yenileme tarihleri şu sıralar yoğun şekilde araştırılıyor. Cezaya düşmemek adına sürücüler konu hakkında bilgi almak istiyor. Tarihleri netleştirmek isteyenler "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet yenileme son gün tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak.

Ancak yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde değerli kâğıt ve harç bedelleri tam tutarda tahsil edilecek.

Değerli kâğıt ve harç bedelleri, Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine; vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılıyor.

Sürücü belgeleri dışındaki hizmet ve malzeme ücretleri ise İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından ortak belirleniyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesine göre, belirtilen süreden önce verilen belgeler için İçişleri Bakanlığı tarafından ek süre uzatımı yapılabilir.