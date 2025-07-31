Ehliyet yenileme ertelendi mi, uzatıldı mı?
Ehliyet yenileme için bugün son gündü... On binlerce kişi son gün nedeniyle daha önce aldıkları randevularla nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Bugün yoğun bir mesai harcanırken vatandaşların büyük bölümü işlemlerini tamamlayamadı. Şimdi en çok yöneltilen soru "Ehliyet yenileme ertelendi mi, uzatıldı mı" şeklinde...
Ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar işlemelerini tamamlayamayanlar yeni bir hak talep ederken son gelişmeler merak ediliyor. Peki Bakanlıktan yeni açıklama var mı?
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?
Ehliyet yenileme süresi hakkında İçişleri Bakanlığından duyuru gelmedi. İkinci bir duyuruya kadar son gün 31 Temmuz ve yarından itibaren eski tip ehliyet sahibi sürücüler yenileme işlemi için 7 bin 450 lira ödemek zorunda...