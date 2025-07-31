Ehliyet yenileme ertelendi mi, uzatıldı mı?

Ehliyet yenileme süresinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar işlemelerini tamamlayamayanlar yeni bir hak talep ederken son gelişmeler merak ediliyor. Peki Bakanlıktan yeni açıklama var mı?

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