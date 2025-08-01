Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme için 31 Temmuz'a kadar süre verilmişti, yaşanan yoğunluktan dolayı süre ertelendi. Sürücüler aynı süreçten geçmek istemezken "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" sorusu artıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Süre uzatılmasaydı sürücüler 7 bin 450 lira tutarında yenileme ücreti ödeyecekti. Bir daha son gün yoğunluğundan dolayı mağdur olmak istemeyen binlerce kişi şimdi "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" sorusunu sıkça yöneltiyor.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.