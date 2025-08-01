Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Süre uzatılmasaydı sürücüler 7 bin 450 lira tutarında yenileme ücreti ödeyecekti. Bir daha son gün yoğunluğundan dolayı mağdur olmak istemeyen binlerce kişi şimdi "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" sorusunu sıkça yöneltiyor.

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