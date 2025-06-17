Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre sona eriyor. Tarihler yaklaşırken sürücüler "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorularını artırıyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son gün 31 Temmuz 2025'tir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan vatandaşlardan yalnızca 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ücret talep ediliyor. Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için tam 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için süreç adım adım açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), başvuru adımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Ayrıca, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ehliyet yenileme ücretine yapılacak ciddi zam nedeniyle erken başvuru çağrısı yapıldı.

İşte Ehliyet Yenileme Sürecinin Tüm Detayları:

1. Randevu Alımı Şart

Ehliyet yenileme işlemleri için ilk adım, randevu almak. Vatandaşlar, randevularını randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden oluşturabiliyor. Randevusuz başvurular da kabul ediliyor ancak yoğunluk riskine karşı randevu alınması tavsiye ediliyor.

2. Gerekli Belgeleri Eksiksiz Hazırlayın

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin tam olması gerekiyor:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı)

Geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Not: 1 Ağustos 2025 itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için yenileme ücreti 7.438 TL olacak. Bu nedenle mevcut indirimli tarifeden faydalanmak isteyenlerin işlemlerini erkenden tamamlaması gerekiyor.

3. Nüfus Müdürlüklerine Başvuru

Gerekli belgelerle birlikte randevu alınan nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru tamamlanabiliyor. Randevusuz başvuru da yapılabiliyor.

4. Geçici Belgeyle Yola Devam

Başvuru sonrası, ehliyetiniz en geç 2 iş günü içinde kişiselleştirilip basıma giriyor. Bu süre zarfında araç kullanmaya devam edebilmek için e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden geçici sürücü belgesi alınabiliyor.

5. Yeni Ehliyet Teslimatı PTT ile

Hazırlanan ehliyetler, PTT aracılığıyla başvuru sırasında verilen adrese veya belirlenen bir kişiye teslim ediliyor. Teslim süreleri, 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirlendi.