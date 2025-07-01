Eski tip ehliyetler için zaman daraldı. İçişleri Bakanlığının paylaştığı tarihe kadar ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Süre kısaldıkça "Ehliyet yenileme son gün ne zaman", "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" soruları artıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3