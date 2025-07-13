Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyetler ne zaman, nasıl yenilenecek?

2016 yılından önce alınmış eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler için zaman daralıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süre doğrultusunda, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan hak, belirli bir tarihte sona erecek. Henüz başvuru yapmayan binlerce sürücü için artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu nedenle vatandaşların gündeminde şu soru öne çıkıyor: Ehliyet yenileme işlemleri için son gün ne zaman? 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3