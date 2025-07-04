Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen son tarihe her geçen gün biraz daha yaklaşılıyor. Bu nedenle pek çok sürücü, "Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?" ve "Eski tip ehliyet nasıl yenilenir?" sorularına yanıt arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3