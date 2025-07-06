Ehliyet yenileme son gün tarihi: Eski tip ehliyetler ne zaman yenilecek, nasıl yenilenir?

Ehliyet yenileme için artık deyim yerindeyse son viraja girildi. On binlerce eski tip ehliyeti olan sürücüler detayları öğrenmek isterken "Ehliyet yenileme son gün ne zaman", "Ehliyet yenilme nasıl yapılır" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3