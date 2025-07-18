Ehliyet yenileme son tarih... Ehliyet yenileme uzatıldı mı, ne zaman? Nasıl yapılıyor?
Ehliyet yenileme için artık son düzlüğe girildi. Eski tip ehliyetler belirlenen son tarihe kadar yenilenmek zorunda... Birkaç kez uzatılan işlemlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuş durumda... Öte yandan şu sıralar tekrarlanan soru ise "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" şeklinde...
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen yenileme işlemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu süreçte vatandaşlar en çok "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Ehliyet yenileme uzatıldı mı?
İçişleri Bakanlığının verdiği süre ile ilgili herhangi bir uzatılma söz konusu değil. Eski tip ehliyetler en geç 31 Temmuz'a kadar yenilenmek zorunda...
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.