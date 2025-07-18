Ehliyet yenileme son tarih... Ehliyet yenileme uzatıldı mı, ne zaman? Nasıl yapılıyor?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih hızla yaklaşıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen yenileme işlemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu süreçte vatandaşlar en çok "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığının verdiği süre ile ilgili herhangi bir uzatılma söz konusu değil. Eski tip ehliyetler en geç 31 Temmuz'a kadar yenilenmek zorunda... 2 | 3