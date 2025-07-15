Ehliyet yenileme tarihi: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, hangi tarihte? Nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme tarihi yaklaşıyor. Sürenin bitmesine çok az bir süre kala "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusu sıklaşıyor. Bu işlemi yapmak isteyenler nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte adım adım ehliyet yenileme ayrıntıları... 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3