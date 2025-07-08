Ehliyet yenileme tarihi: Ehliyet yenime son gün ne zaman, nasıl yapılır?
Araç sahipleri, 2016 öncesi alınan eski tip ehliyetlerin yerine yeni çipli sürücü belgesi alması gerekiyor. Son gün yaklaşırken binlerce kişi tarihi merak ederek "Ehliyet yenileme nasıl yapılır" diye soruyor.
Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 2016'dan önce alınan eski tip ehliyetlerin kullanım süresi, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu nedenle yüz binlerce araç sahibi, “Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor.
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.