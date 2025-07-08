Ehliyet yenileme tarihi: Ehliyet yenime son gün ne zaman, nasıl yapılır?

Yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 2016'dan önce alınan eski tip ehliyetlerin kullanım süresi, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu nedenle yüz binlerce araç sahibi, “Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek isteyenler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde değerli kâğıt bedeli 13 TL, vakıf payı ise 2 TL olarak indirimli ödenecek. Bu indirimli ücret, kayıp, çalıntı veya yıpranma gibi nedenlerle eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde de geçerli olacak. 2 | 3