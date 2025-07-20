Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip ehliyet sahipleri için geri sayım hızlandı. Yenileme işlemini henüz yapmayan yüz binlerce sürücü, son tarihin ne zaman olduğunu ve herhangi bir süre uzatımı olup olmadığını merak ediyor. Belge geçerliliğini yitirmeden önce harekete geçmek isteyenler, “Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?” sorusunun cevabını arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığının verdiği süre ile ilgili herhangi bir uzatılma söz konusu değil. Eski tip ehliyetler en geç 31 Temmuz'a kadar yenilenmek zorunda... 2 | 3