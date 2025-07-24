Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme son gün tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Sürücülere verilen süre dolmak üzere ve tarihin uzatılıp uzatılmayacağı gündem olmuş durumda... Yüz binlerce kişi "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusu da epey yankılanıyor.
Birkaç kez uzatılan ehliyet yenileme tarihi için artık son günlere girildi. Şu ana kadar uzatma konusunda resmi bir açıklama gelmezken binlerce sürücü adayı tarihleri öğrenmek adında "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
İçişleri Bakanlığının sürücülere ehliyet yenileme için verdiği süre 31 Temmuz'da doluyor. 24 Temmuz itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.