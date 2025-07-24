Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Birkaç kez uzatılan ehliyet yenileme tarihi için artık son günlere girildi. Şu ana kadar uzatma konusunda resmi bir açıklama gelmezken binlerce sürücü adayı tarihleri öğrenmek adında "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorusuna cevap arıyor. 1 | 3

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? İçişleri Bakanlığının sürücülere ehliyet yenileme için verdiği süre 31 Temmuz'da doluyor. 24 Temmuz itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil. 2 | 3