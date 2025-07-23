Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme için artık son günler... Sürücüler, İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar ehliyetlerini yenilemek zorunda... Hala yenilemeyenler son düzlüğe girilirken "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorularını sıkça yöneltmeye başladı. 1 | 3

Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet Yenileme için sürücülere verilen süre 31 Temmuz'da doluyor. Bugün itibarıyla verilen sürenin dolmasına 8 gün kaldı. Öte yandan 23 Temmuz 2025 itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil. 2 | 3