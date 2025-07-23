Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır?
Hala eski tip sürücü belgesine sahip yüz binlerce insan var. Ehliyet yenileme için verilen sürenin artık sonuna geliniyor. Sürücüler için zaman daralırken sıklıkla "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" soruları geliyor. İşte en son durum...
Ehliyet yenileme için artık son günler... Sürücüler, İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar ehliyetlerini yenilemek zorunda... Hala yenilemeyenler son düzlüğe girilirken "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Ehliyet yenileme son gün ne zaman" sorularını sıkça yöneltmeye başladı.
Ehliyet yenileme uzatıldı mı?
Ehliyet Yenileme için sürücülere verilen süre 31 Temmuz'da doluyor. Bugün itibarıyla verilen sürenin dolmasına 8 gün kaldı. Öte yandan 23 Temmuz 2025 itibarıyla herhangi bir uzatma da söz konusu değil.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.