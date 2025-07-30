Eski tip ehliyet sahipleri ehliyetlerini İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar yenilemek zorunda... 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti eğer ehliyetler yenilenmediği takdirde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Sürenin dolmasına çok az bir süre kala herkesin dilinde "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman" soruları var.

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