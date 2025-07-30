Ehliyet yenileme uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman?
Ehliyet yenileyecekler dikkat! İçişleri Bakanlığının sürücülere geçtiği tarih dolmak üzere... Bugün yoğunluk had safhaya ulaşırken "Ehliyet yenileme uzatıldı mı" sorusu da sıklıkla geliyor. İşte son gün tarihi ve detayları...
Eski tip ehliyet sahipleri ehliyetlerini İçişleri Bakanlığının verdiği süreye kadar yenilemek zorunda... 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti eğer ehliyetler yenilenmediği takdirde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Sürenin dolmasına çok az bir süre kala herkesin dilinde "Ehliyet yenileme uzatıldı mı", "Ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman" soruları var.
Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
İçişleri Bakanlığının sürücülere ehliyet yenileme için verdiği süre 31 Temmuz'da doluyor. 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla yenileme süresinde bir uzatma söz konusu değil.
Ehliyet yenileme nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle randevu almanız gerekir.
Bunun için:
randevu.nvi.gov.tr adresinden çevrim içi randevu alabilir
ya da ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Not: Randevusuz başvuru yapanlardan önce randevulu başvurular alınır. Bu nedenle işlemlerinizin aksamaması için önceden randevu almak oldukça önemlidir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Ehliyet yenileme için belirlenen ücreti anlaşmalı bankalara yatırmanız gerekir.
Ödeme işlemini online bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz.
3. Sağlık Raporu Alın
Aile hekiminden ya da yetkili sağlık kuruluşlarından ehliyet yenilemeye uygun olduğunuzu belirten bir sağlık raporu almanız şarttır.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Ehliyet yenileme başvurusunda yanınızda bulundurmanız gereken belgeler:
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı
Mevcut (eski) ehliyet
Biyometrik fotoğraf (1 adet)
Sağlık raporu
Ehliyet yenileme ücreti ödeme dekontu
5. Nüfus Müdürlüğü’ne Başvuru Yapın
Tüm belgelerle birlikte randevu gününüzde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize kargoyla gönderilir. Bu süreçte size geçici sürücü belgesi verilir.